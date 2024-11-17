١٧‏/١١‏/٢٠٢٤، ٤:١٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85661471
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المقاومة الاسلامية في العراق تضرب بالمسيّرات هدفين عسكريين للاحتلال شمال الأراضي المحتلة

١٧‏/١١‏/٢٠٢٤، ٤:١٣ ص
رمز الخبر: 85661471
المقاومة الاسلامية في العراق تضرب بالمسيّرات هدفين عسكريين للاحتلال شمال الأراضي المحتلة

طهران / 17 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، مساء السبت، في بيانين منفصلَين، أنها هاجمت هدفَين عسكريين في شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل متتالٍ، بواسطة الطيران المسيّر.

وفي وقت سابق السبت، هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق أهدافاً حيوية وعسكرية شمال وجنوب فلسطين المحتلة بـ 5 عمليات، حيث أعلنت في بيانها الأول مهاجمتها هدفاً حيوياً للاحتلال الإسرائيلي في "إيلات" (أم الرشراش) المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

وفي بيان منفصل آخر، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، مهاجمتها، مرةً ثانية، هدفاً حيوياً في "إيلات"، بواسطة الطيران المسيّر أيضاً.

وسبق ذلك، إعلان المقاومة، في 3 بيانات منفصلة، أنّ مجاهديها هاجموا هدفاً حيوياً في شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة، عبر الطيران المُسيّر، 3 مرات، خلال فجر السبت.

انتهى ** 2342

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