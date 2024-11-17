حصيلة العدوان على لبنان: 3452 شهيداً و 14664 جريحا

وأدت غارة شنّها الاحتلال على بلدة الخريبة البقاعية إلى استشهاد 6 أشخاص، بينهم 3 أطفال، أحدهم عمره 3 سنوات، وإصابة 11 آخرين، بينهم 5 أطفال، حالة اثنين منهم خطيرة، بحسب ما أعلنته الوزارة.

بدوره، أفاد مراسل الميادين باستشهاد 7 أشخاص من عائلة واحدة، في مجزرة إسرائيلية في بلدة عربصاليم، في قضاء النبطية، جنوبي لبنان.

إضافةً إلى ذلك، أعلنت الصحة اللبنانية استشهاد مسعف من جمعية كشافة الرسالة الإسلامية، بعدما استهدفه الاحتلال بصورة مباشرة في برج رحال في الجنوب، فجر السبت، في أثناء أدائه واجبه الإنقاذي وسحب جريح.

واستشهد مسعف آخر، بينما أُصيب 4 آخرون بجروح، وسط فقدان مسعفين اثنين، من جراء استهداف الاحتلال فريقاً إسعافياً تابعاً للهيئة الصحية الإسلامية في كفرتبنيت الجنوبية.

أما فيما يتعلق بالغارات المعادية خلال الساعات الماضية، فقد استهدفت أطراف دير الزهراني، زوطر الشرقية، دبين ومرجعيون، وبلدات عرمتى والعيشية ووادي الكفور، في الجنوب.

وشنّت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات على الخيام، بالتوازي مع شنّ قصف مدفعي، كما نقل مراسل الميادين.

وكان الاحتلال قد كثّف غاراته على مدينة صور خلال الساعات الماضية، كما جدّد عدوانه على الضاحية الجنوبية لبيروت التي استهدفها بأكثر من 10 غارات، مستهدفاً المناطق والأبنية السكنية.

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