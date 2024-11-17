شهداء وجرحى في مجزرة للاحتلال في مخيم البريج وسط قطاع غزة

وأشار مراسل الميادين إلى ارتقاء شهداء في قصف الاحتلال منزلاً بمشروع بيت لاهيا شمالي القطاع، وإلى قيام قوات الاحتلال بعمليات نسف جديدة للمباني في مخيم جباليا.

وفي شمال القطاع أيضاً، استشهد وأصيب عدد من المواطنين، مساء السبت، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة أبو عاصي التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية، بأن الطواقم الطبية انتشلت حتى اللحظة 10 شهداء بينهم أطفال ونساء، إضافة لنقل نحو 20 جريحاً للمستشفى، فيما يجرى البحث عن مفقودين آخرين.

واستشهد 10 مواطنين وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلين بمدينتي غزة وخان يونس.

وفي تقريرها اليومي الإحصائي، قالت وزارة الصحة في غزة إنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل منها إلى المستشفيات 35 شهيداً و 111 إصابة.

وبذلك ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43,799 شهيداً و 103,601 إصابة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتابعت أنّه لا زال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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