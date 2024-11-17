١٧‏/١١‏/٢٠٢٤، ٨:٤٧ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85661546
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وزیر المالیة الاسرائيلي يعارض صفقة تنهي الحرب ويدعم الاستيطان بغزة

١٧‏/١١‏/٢٠٢٤، ٨:٤٧ ص
رمز الخبر: 85661546
وزیر المالیة الاسرائيلي يعارض صفقة تنهي الحرب ويدعم الاستيطان بغزة

طهران / 17 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا-قال وزير المالية الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش" إنه لن يقبل بصفقة لتبادل الأسرى تؤدي إلى وقف الحرب على غزة.

وأضاف سموتريتش في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية أنه سيكون هناك استيطان في غزة.

وكان الوزير الإسرائيلي أعلن مرارا معارضته الإفراج عن أسرى فلسطينيين في إطار صفقة تبادل محتملة، حتى لو كان الثمن إنهاء مسيرته السياسية.

وقال في أغسطس/آب الماضي إن موت مليوني فلسطيني في قطاع غزة جوعا "قد يكون عادلا وأخلاقيا لإعادة الأسرى الإسرائيليين".

وقبل أيام، دعا وزير المالية الإسرائيلي إلى ضم الضفة الغربية المحتلة وبناء وتوسيع المستوطنات فيها.

وأثارت تصريحات سموتريتش بشأن الضفة ردود فعل منددة فلسطينيا وعربيا وأوروبيا.

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