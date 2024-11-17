50 شهيدا في عدوان إسرائيلي على بيت لاهيا

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة راح ضحيتها 50 شهيدا على الأقل، تزامنت مع مواصلة قوات الاحتلال نسف المنازل في مخيم جباليا شمال القطاع واستشهاد 7 مواطنين فلسطينيين جراء استهداف قوات الاحتلال منزلا بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن المنزل الذي تعرض للعدوان الإسرائيلي اليوم مكون من 5 طوابق أسقطت على رؤوس النازحين جراء القصف.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل صباح الیوم الأحد نسف المنازل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، "باستخدام الروبوتات والبراميل المتفجرة، مما يؤدي إلى محو أحياء سكنية كاملة".

وقالت قناة تقدم محدود لآليات الاحتلال شرق مخيم البريج قالت قناة الأقصى الفضائية إن آليات الاحتلال الإسرائيلي تقدمت بشكل محدود شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، بغطاء ناري وقذائف مدفعية كثيف لتنفيذ أعمال تجريف.

واستشهد 7 مواطنين فلسطينيين بينهم طفل وأصيب عدد آخر جراء استهداف قوات الاحتلال منزلا بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما استشهد مواطنان في قصف إسرائيلي الليلة الماضية، على شارع صلاح الدين قرب مدخل المخيم ذاته.

وقال مستشفى العودة إنه استقبل 6 إصابات جراء قصف الاحتلال على شارع صلاح الدين وأفاد بأن طواقم إسعاف المشفى نجت من القصف العشوائي لتلك المنطقة أثناء إجلاء الجرحى وفي شمال القطاع، تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات نسف في مخيم جباليا.

ونفذت قوات الاحتلال أمس السبت عدة عمليات قصف وغارات استهدفت منازل ومراكز إيواء للنازحين وأوقعت عشرات الشهداء والجرحى بين المواطنين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، منذ 407 أيام، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار حيث ارتفع ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 43 ألفا و799 شهيدا و103 الآف و601 جرحى.