ايران تصنع جهاز قياس نسبة الهيموغلوبين بالدم

يعد مجال إنتاج المعدات الطبية أحد المجالات التي سجلت فيها المؤسسات المعرفية الإيرانية أداء مميزا، وبالإضافة الى تلبية حاجة البلاد من هذه المعدات، فقد وفرت أيضا مجالا للتصدير وتأمين العملة الأجنبية للبلاد.

وبعد ان كان يتم استيراد هذا الجهاز من شركات سويدية والمانية، نجحت هذه الشركة الايرانية المعرفية من تصنيع جهاز محمول لقياس الهيموغلوبين الدم( Haemoglobin)،والذي ينتج من قبل عدد قليل من الشركات في العالم.

مميزات جهاز قياس نسبة الهيموغلوبين بالدم

يتميز بحجمه الصغير ويزن 320 غرام، مزود ببطارية قابلة للشحن وتشغيل ثلاثي المراحل وإمكانية المعايرة اليدوية وتلقي النتيجة في أقل من 15 ثانية ودقة عالية جدا.

وفيما يتعلق بعملية تصنيع هذا الجهاز الطبي المتقدم،اوضح الأستاذ الجامعي والرئيس التنفيذي لهذه الشركة المعرفية "محمد علي انصاري" بأنه بعد جائحة كورونا وارتفاع سعر الدولار، ظهرت مشاكل في استيراد المعدات الطبية، بما في ذلك جهاز قياس هيموغلوبين بالدم، وأصبحت الحاجة الى انتاج هذا المنتج ملموسة في البلاد بشكل جدي.

واضاف أنصاري انه تمكنت شركة المعدات الطبية المتقدمة المعرفية ، وبالتعاون مع القوى المتخصصة وخاصة الأساتذة والنخب الشابة الايرانية،من إنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات ذات الجودة والمعايير العالمية وتلبي احتياجات منظمات مثل نقل الدم الإيراني والهلال الأحمر.

وتابع انه وبحصول الشركة على التراخيص اللازمة من وزارة الصحة الايرانية، تم الانتقال الى مرحلة الإنتاج الصناعي لهذا الجهاز واصبحت الشركة تؤمّن ثلث الاحتياجات المحلية، معربا عن امله في انه ومن خلال تطوير النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية يمكن توفير 100% من احتياجات البلاد من هذا المنتج؛لافتا الى انه ومن خلال الحصول على معيار CE قريبا سيدخل هذا المنتج الأسواق العالمية.

انتهى**ر.م