المنتخب الإيراني يفوز بـ 4 ميداليات في بطولة آسيا لتسلق الصخور

وحصلت اللاعبة الإيرانية "سارينا غفاري"، على الميداليتين الذهبيتين وأحرزت الإيرانية "مهديسا حميد نجاد"، الميداليتين الفضيتين في فرعين "بولدرينغ" و"ليد" في بطولة آسيا للشباب والناشئين لتسلق الصخور.

وأقيمت المنافسات في الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر الجاري في مدينة "جمشيدبور" الهندية.

وتجدر الإشارة إلى أن الفريق الوطني الايراني يضم كلا من اللاعبين "أمين توكلي نسب" و"أرين أميري" و"يوسف أردمه" و"محمد رضا طرلاني" وأمير عباس ايدلويي" و"سارا زراعت زادة" و"سارينا غفاري" و"مهديسا حميد نجاد" و"سارا مقدمي" وأيناز محمدي".

كما رافق المنتخب الوطني الإيراني كلا من المدرب الرئيسي "عبد الرضا نقيب زادة" وقائد الفريق "رضا تشاشي" ومدربة السيدات "زهراء بهراميان".

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