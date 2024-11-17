وزير الدفاع الإيراني يلتقي نظيره السوري

وكان وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الايرانية العميد طيار عزيز نصير زاده قد وصل إلى العاصمة السورية دمشق، مساء أمس السبت، لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين في الحكومة السورية، وفي المقدمة رئيس الجمهورية ووزير الدفاع.

وأكد العميد طيار نصيرزاده في تصريح صحفي لدى وصوله إلى دمشق، على الدور الاستراتيجي والبارز جدا لسوريا في السياسة الخارجية لجمهورية إيران الإسلامية وقال: بهذه المناسبة، ازور دمشق بدعوة من وزير الدفاع السوري.

وأكد: خلال هذه الزيارة ستكون لنا لقاءات مع المسؤولين السياسيين والعسكريين للبحث في مختلف الجوانب، خاصة في مجال الدفاع والأمن من اجل تعزيزها وترسيخها.

وأضاف العميد طيار نصير زاده: العلاقات الإيرانية السورية متنامية وندعم بعضنا البعض في الظروف الحساسة.

وقال وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة: بناء على توصيات قائد الثورة الاسلامية نحن مستعدون لدعم هذا البلد الصديق والشريك الاستراتيجي، وندرس سبل تطويره.

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