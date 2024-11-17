١٧‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٢:٣٢ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85661913
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إيران والسودان یوقعان علی مذكرة تعاون مشترك

١٧‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٢:٣٢ م
رمز الخبر: 85661913
إيران والسودان یوقعان علی مذكرة تعاون مشترك

طهران / 17 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- تم التوقيع على مذكرة تعاون مشترك بين المنظمتين الوطنيتين للمعاییر والمقاييس في إيران والسودان على هامش اجتماعات الجمعية العامة ومجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (ISMIC) في اسطنبول بتركيا.

وتهدف الوثيقة إلى تطوير التعاون العلمي والفني في مجالات التقييس والمقاييس وتقييم المطابقة والتفتيش قبل وبعد الشحن والتدريب.

وقال رئيس منظمة المعايير الوطنية الإيرانية "مهدي إسلام بناه"،في لقاء مع المديرة العامة للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس "رحبة سعيد" أثناء التعريف بإمكانيات الهيئة الوطنية للمواصفات الإيرانية: تهدف الوثيقة إلى تعزيز التعاون الثنائي وخاصة في مسألة الجودة والحل.

وأعربت عن أملها في أن يستمر التعاون بين المنظمتين القياسيتين من خلال حل المشاكل في السودان في أسرع وقت ممكن.

إيران والسودان یوقعان علی مذكرة تعاون مشترك

انتهی**1426

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