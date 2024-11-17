96 شهيدا بمجازر الاحتلال في قطاع غزة بينهم 72 في بيت لاهيا

وقال الإعلام الحكومي في قطاع غزة: إن جيش الاحتلال "ارتكب اليوم 4 مجازر وحشية" في بيت لاهيا أسفرت عن أكثر من 72 شهيدا، كما ارتكب الاحتلال مجزرتين في مخيمي النصيرات والبريج وسط القطاع بقصف منازل استشهد على إثرها 24 فلسطينيا.

وجاء معظم الشهداء في بيت لاهيا نتيجة استمرار عمليات النسف الإسرائيلية المكثفة للمباني والمربعات السكنية في بلدة بيت لاهيا ومخيم جباليا ومدينة غزة (شمال)، ومخيمي النصيرات والبريج (وسط)، ومدينة رفح (جنوب)، وفق شهود عيان.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام اليوم: إن الاحتلال قصف بطائراته الحربية منازل مأهولة بالسكان في بيت لاهيا، أسفرت إحدى الغارات عن 50 شهيدا والأخرى عن 15 شهيدا في حصيلة أولية.

وقال شهود عيان أن منزلا كان يؤوي أكثر من 70 نازحا تم تدميره بالكامل على رؤوس من فيه.

وفي المنطقة نفسها، استشهد 15 فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا آخر كان يؤوي نازحين، حسب شهود عيان، كما استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي على منزل آخر في بيت لاهيا.

وأشار الشهود إلى أن عمليات انتشال الضحايا في بيت لاهيا تواجه صعوبات كبيرة، بسبب تواصل القصف الإسرائيلي على المنطقة وغياب أي خدمات للدفاع المدني والإسعاف بسبب الحصار الذي يفرضه جيش الاحتلال على المنطقة.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منذ صباح اليوم نسف المنازل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، "باستخدام الروبوتات والبراميل المتفجرة، مما يؤدي إلى محو أحياء سكنية كاملة".

في غضون ذلك، أفاد مصدر طبي بوصول جثامين 11 فلسطينيا وعديد من المصابين نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل طوال الليلة الماضية على مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وارتفع ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 43 ألفا و799 شهيدا و103 آلاف و601 جريح، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار.

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