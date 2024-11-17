بزشكيان: الحكومة تولي اهتماما خاصا للاقتصاد الموجه نحو البحر

انعقد صباح اليوم الأحد الاجتماع الثالث لمراجعة وتحليل خطط التنمية ذات التوجه البحري مع التركيز على منطقة مكران الساحلية برئاسة الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، بحيث تم الحديث عن هيكل وموقع ونشاط المؤسسة المكلفة بتطوير سواحل مكران أثناء عرض تقارير مختلف المؤسسات حول عملية النهوض بالأهداف المحددة في الاجتماعات السابقة.

وبالاشارة الى أن الاقتصاد الموجه نحو البحر يلعب دورا أساسيا في تنمية البلدان التي تتمتع بهذه الهبة، اكد بزشكيان على ان من أهم أولويات حكومته هي ضرورة متابعة وتطوير الاقتصاد الموجه نحو البحر من أجل الازدهار الاقتصادي والتنمية في البلاد.

كما اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية على ضرورة العمل بتوصيات وتوجيهات قائد الثورة الاسلامية في وثيقة الرؤية والسياسات العامة وخطط التنمية، موضحا انه من الضروري ان يتم تصميم الخطط التنموية برؤية واسعة ولكن واقعية، حتى يتم التمكن من أن تصبح ايران بأفضل موقع في المنطقة من حيث الاقتصاد والتكنولوجيا.

وذكر بزشكيان بأن وجهة نظر الحكومة هي التنمية المستدامة في كافة الأنحاء الجغرافية لايران وإعطاء الأولوية لتوزيع مشاريع البناء من جنوب شرق إيران الى شمال غربها.

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