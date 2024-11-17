وزير الدفاع الايراني يلتقي الرئيس السوري في دمشق

Uوبحث الرئيس السوري مع وزير الدفاع الإيراني قضايا تتعلق بالدفاع والأمن في المنطقة، وتعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة الإرهاب وتفكيك بنيته بما يخدم استقرار المنطقة وأمنها.

كما التقى العميد نصير زادة ،رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة السورية الفريق الركن عبد الكريم محمود إبراهيم،و وزير الدفاع في الجمهورية العربية السورية الفريق الركن علي عباس.

هذا وقد وصل وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الايرانية الى العاصمة السورية دمشق، على رأس وفد مساء السبت 16 تشرين الثاني /نوفمبر 2024.

ولدى وصوله إلى دمشق، أكد العميد نصير زادة على الدور البارز والاستراتيجي الذي تلعبه سورية في السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية، لافتا الى ان سافر الى دمشق بدعوة من وزير الدفاع السوري.

واكد على انه خلال هذه الزيارة ، سيكون هناك لقاء مع المسؤولين السياسيين والدفاعيين للبحث في مختلف الجوانب خاصة في مجال الدفاع والأمن لتعزيزها و ترسيخها.

وأضاف بأن العلاقات الإيرانية السورية متنامية وهناك دعم ثنائي في الظروف الحساسة، مؤكدا على استعداد ايران لدعم سورية البلد الصديق والشريك الاستراتيجي بناء على توصيات قائد الثورة الاسلامية.

انتهی**ر.م.