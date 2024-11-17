وزير الدفاع الايراني يلتقي الرئيس السوري في دمشق

وبحث وزير الدفاع الايراني، خلال اللقاء مع الرئيس السوري، في القضايا الدفاعية والامنية للمنطقة، وضرورة التعاون الثنائي لمكافحة الارهاب واجتثاث جذوره؛ خدمة للامن والاستقرار الاقليميين.

وفي وقت سابق من اليوم ايضا، التقى وزير الدفاع الايراني كلّا من نظيره السوري "الفريق علي عباس"، ورئيس هيئة اركان الجيش في هذا البلد "الفريق عبد الكريم محمود ابراهيم".

وكان العميد طيار نصير زادة والوفد المرافق له، وصل الى العاصة السورية دمشق، امس السبت؛ مصرحا للصحافيين حول العلاقات الايرانية – السورية، التي وصفها "آخذة بالنمو"؛ وقال : اننا ندعم بعضنا البعض قبال الظروف الحساسة.

وعن زيارته الحالية لدمشق، لفت وزير الدفاع الايراني الى مباحثاته المرتقبة مع كبار المسؤولين السوريين، حول القضايا المتفرقة، بما في ذلك التعاون الامني بين البلدين والسبل الكفيلة بتوسيعها.

انتهى ** ح ع