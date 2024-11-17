١٧‏/١١‏/٢٠٢٤، ٤:٥٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85662294
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مخرج سينمائي ايراني يتلقى العزاء من قائد الثورة بوفاة زوجته

١٧‏/١١‏/٢٠٢٤، ٤:٥٦ م
رمز الخبر: 85662294
مخرج سينمائي ايراني يتلقى العزاء من قائد الثورة بوفاة زوجته

طهران / 17 تشرين الثاني / نوفمبر / إرنا - تلقى مخرج الافلام السينمائية الايراني الشهير "داود ميرباقري"، رسالة عزاء من قبل سماحة قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي خامنئي".

وافادت ارنا، ان مدير العلاقات العامة لمكتب قائد الثورة الاسلامية "سيد مهرداد سيد مهدي"، اعلن عبر حسابه الخاص في الفضاء الافتراضي : خلال الاتصال الهاتفي لمكتب قائد الثورة الاسلامية مع المخرج الشهير الايراني داود ميرباقري، تم ابلاغ الاخير رسالة عزاء من قبل سماحة القائد لمناسبة وفاة زوجته.

علما، بان المخرج السينمائي الايراني داوود ميرباقري يحمل في سجله الفني العديد من الاعمال الخالدة، بما في ذلك مسلسل الامام علي (ع)، ومسلسل "المختار الثقفي"، كما يواصل العمل حاليا في اخراج مسلسل "سلمان الفارسي".

انتهى ** ح ع  

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