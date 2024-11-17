١٧‏/١١‏/٢٠٢٤، ٥:٤٢ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85662332
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خلال مباحثاته مع امين المجلس الاعلى للامن القومي السوري؛

وزير الدفاع الايراني يؤكد على دعم الجمهورية الاسلامية لمحور المقاومة

١٧‏/١١‏/٢٠٢٤، ٥:٤٢ م
رمز الخبر: 85662332
وزير الدفاع الايراني يؤكد على دعم الجمهورية الاسلامية لمحور المقاومة

طهران / 17 تشرين الثاني / نوفمبر / إرنا - اكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية "العميد طيار عزيز نصير زادة"، على استمرار الجمهورية الاسلامية في حماية محور المقاومة، والحكومة والشعب السوريين.

جاء ذلك خلال اللقاء، اليوم الاحد، بين وزير الدفاع الايراني ورئيس مكتب الأمن الوطني السوري "اللواء كفاح ملحم".

ونوه الجانبان في هذا اللقاء، الى تعزيز العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والجمهورية العربية السورية، بمختلف المجالات وخاصة الدفاعية والامنية، مع التركيز على اجتثاث جذور الارهاب ومواصلة التعاون الثنائي الهادف الى تعزيز السلام والامن في المنطقة.

الى ذلك، اثنى رئيس مكتب الامن الوطني السوري، على "المواقف المشرفة لسماحة قائد الثورة الاسلامية، في دعم المقاومة"؛ واصفا اياها تبعث على الامل في قلوب الشعوب الاقليمية.

انتهى ** ح ع

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