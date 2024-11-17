عراقجي : وزارة الخارجية لا تدخر جهدا في تعزيز التفاعل مع وسائل الإعلام

واستقبل وزير الخارجية، اليوم الاحد، مدراء وسائل الإعلام المحلية بمبنى الوزارة في طهران.

وأشار عراقجي خلال هذا اللقاء إلى دور الاعلام "المكمل والمتكامل" في دعم المهام ومسؤوليات لدى الجهاز الدبلوماسي؛ مؤكدا بأن وزارة الخارجية لن تدخر جهداً في تعزيز التعاون والتفاعل مع وسائل الإعلام.

وقد استعرض وزير الخارجية التطورات المهمة التي تشهدها البلاد، في المجال السياسي والعلاقات الخارجية منذ بداية عمل الحكومة الرابعة عشرة؛ مسلطا الضوء على مبادرات الجهاز الدبلوماسي في مواجهة التحديات واغتنام الفرص من جل الحفاظ على المصالح الوطنية وتأمينها.

من جانبهم، طرح مدراء وسائل الإعلام من مختلف الأطياف السياسية، خلال اللقاء، تساؤلاتهم واقتراحاتهم حول تطورات السياسة الخارجية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.

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