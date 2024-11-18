حماس تنعي عفيف وتؤكد أن جرائم الاحتلال لن تردع المقاومة عن هدفها

واكدت حركة حماس: أن "اغتيال شخصية إعلامية سياسية لن يُسكت صوت المقاومة، بل يكشف عمق الهوة الأخلاقية التي يقبع فيها الاحتلال".

وشددت حماس على أن "السياسة الإجرامية التي ينتهجها الاحتلال لن تردع قوى المقاومة عن هدفها في إزالته عن أرضنا ومقدساتنا".

وقالت: نتقدم إلى الإخوة في حزب الله وعائلة الشهيد بخالص العزاء والمواساة ونؤكد أن دماء محمد عفيف لن تذهب هدرا.

يذكر ان الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان علي حجازي اعلن استشهاد مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله الحاج محمد عفيف في غارة إسرائيلية على منطقة رأس النبع في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال حجازي: ان الحاج محمد عفيف كان موجوداً بالصدفة في المبنى المستهدف من قبل الطيران الاسرائيلي في منطقة رأس النبع في بيروت.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية اعلنت ان الغارة على رأس النبع أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخص وإصابة 3 آخرين بجروح. فيما اعلنت مصادر اعلامية محلية ارتفاع عدد الشهداء إلى خمسة.

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