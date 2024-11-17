عراقجي: لا اساس قانونيا ومنطقيا واخلاقيا لاجراءات الحظر الاوروبية ضد ايران

وكتب عراقجي في منشور له على منصة X مساء الأحد: ان الرئيس زيلينسكي اكد شخصياً أنه لم يتم تصدير أي صواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا. ومع ذلك، يرفض الاتحاد الأوروبي إنهاء الاستهداف غير العادل للمسافرين جواً من خلال فرض الحظر على الخطوط الجوية الإيرانية - وهو الإجراء الذي تم اتخاذه على ما يبدو تحت الذريعة الكاذبة المتمثلة في تسليمنا صواريخ إلى روسيا.

وأضاف: الآن يخطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام نفس العذر الكاذب المتمثل في تصدير الصواريخ لفرض الحظر على خطوط ملاحتنا البحرية. لا يوجد أي أساس قانوني أو منطقي أو أخلاقي لأي من هذه السلوكيات. وفي الواقع فإن هذه السلوكيات تسبب ما يريد الاتحاد الأوروبي منع حصوله.

وأكد عراقجي: ان حرية الملاحة تعد من المبادئ الأساسية لحقوق البحار، وعندما يستخدمه البعض بصورة انتقائية، فإن تداعيات قصر نظرهم عادة ما ترتد عليهم.

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