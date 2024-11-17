قائد الثورة الاسلامية يستقبل سفير ايران لدى بيروت

وفي هذا اللقاء قدّم السفير أماني، الذي أصيب في عينه ويده خلال العمل الإرهابي الذي قام به الكيان الصهيوني المتمثل بتفجير اجهزة "البيجر"، تقريرا عن حالته الصحية إلى قائد الثورة.

وقام الكيان الصهيوني بتفجير آلاف أجهزة النداء أو ما يسمى بـ "البيجر" التي كانت مستخدمة من قبل افراد مختلف الوحدات والمؤسسات التابعة لحزب الله مساء الثلاثاء 17 ايلول/سبتمبر، ما أدى إلى استشهاد عدد من افراد حزب الله وأصيب عدد كبير بجراح.

وانفجر أحد هذه الأجهزة بيد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان وأدى إلى إصابته في يده وعينه.

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