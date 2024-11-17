١٧‏/١١‏/٢٠٢٤، ١١:٥٧ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85662531
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قائد الثورة الاسلامية يستقبل سفير ايران لدى بيروت

١٧‏/١١‏/٢٠٢٤، ١١:٥٧ م
رمز الخبر: 85662531
قائد الثورة الاسلامية يستقبل سفير ايران لدى بيروت

طهران / 17 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- استقبل آية الله العظمى السيد السيد علي الخامنئي، اليوم الاحد، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى لبنان مجتبى أماني، على هامش لقاءاته اليومية.

وفي هذا اللقاء قدّم السفير أماني، الذي أصيب في عينه ويده خلال العمل الإرهابي الذي قام به الكيان الصهيوني المتمثل بتفجير اجهزة "البيجر"، تقريرا عن حالته الصحية إلى قائد الثورة.

وقام الكيان الصهيوني بتفجير آلاف أجهزة النداء أو ما يسمى بـ "البيجر" التي كانت مستخدمة من قبل افراد مختلف الوحدات والمؤسسات التابعة لحزب الله مساء الثلاثاء 17 ايلول/سبتمبر، ما أدى إلى استشهاد عدد من افراد حزب الله وأصيب عدد كبير بجراح.

وانفجر أحد هذه الأجهزة بيد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان وأدى إلى إصابته في يده وعينه.

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