ممثل حماس في إيران: جبهة المقاومة غيّرت الرواية الدولية

وأضاف خالد القدومي، في كلمته مساء الأحد، خلال أسبوع الكتاب وبرنامج قراءة الكتب في العتبة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد: ان طريق المقاومة هو طريق العزة ونحن نسير على طريق الحق.

وأشار إلى عدم كفاءة الآليات الدولية القائمة لمنع جرائم الكيان الصهيوني ومواجهتها، وأضاف: إذا كان ممثل الكيان الصهيوني يمزق ميثاق الأمم المتحدة، فما هي المؤسسة التي يجب أن تكون لها مرجعية الحوار.

وبين القدومي أن الكيان الصهيوني تلقى في 7 أكتوبر 2023، ضربة قاصمة وقال: ان مستقبل فلسطين هو بلا صهاينة.

وأكد: طالما أن المقاتلين وقادة المقاومة يقاتلون في الميدان ويكتبون التاريخ بدمائهم، فإن ثقافة الاستشهاد ومسار المجاهدين سيستمران حتى تحرير فلسطين بالكامل.

وأضاف ممثل حماس في إيران: بحسب القرار 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947 والذي يعرف بخطة تقسيم فلسطين، فقد تم تخصيص 55% من الأراضي الفلسطينية لـ "إسرائيل"، ولكن أين دولة فلسطين اليوم؟.

وأكد القدومي ان حركة المقاومة والفلسطينيين لا يحتملون العيش مع الذل، وقال: حتى الآن سقط 43 ألف شهيد فلسطيني، و70% من هؤلاء الشهداء نساء وأطفال، و90% من أهل غزة بلا مأوى، لكن طريق المقاومة مستمر.

وأكد القدومي على ضرورة تأليف ونشر كتب مهمة وفعالة لتعريف العالم بجبهة الحق وتعريف الشباب بثقافة المقاومة واضاف: ان رواية "الشوك والقرنفل" للمجاهد الشهيد يحيى السنوار هي قصة الفلسطينيين.

انتهى ** 2342