١٨‏/١١‏/٢٠٢٤، ٤:٣٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85662567
T T
٠ Persons

سمات

ممثل حماس في إيران: جبهة المقاومة غيّرت الرواية الدولية

١٨‏/١١‏/٢٠٢٤، ٤:٣٢ ص
رمز الخبر: 85662567
ممثل حماس في إيران: جبهة المقاومة غيّرت الرواية الدولية

مشهد / 18 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- قال ممثل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في إيران: إن جبهة المقاومة غيّرت لصالح المقاومة الفلسطينية الرواية الدولية الرائجة التي كانت مطروحة من قبل نظام الهيمنة، بحيث أصبح المجتمع الدولي والرأي العام العالمي اليوم يسعيان من اجل حقوق الفلسطينيين.

وأضاف خالد القدومي، في كلمته مساء الأحد، خلال أسبوع الكتاب وبرنامج قراءة الكتب في العتبة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد: ان طريق المقاومة هو طريق العزة ونحن نسير على طريق الحق.

وأشار إلى عدم كفاءة الآليات الدولية القائمة لمنع جرائم الكيان الصهيوني ومواجهتها، وأضاف: إذا كان ممثل الكيان الصهيوني يمزق ميثاق الأمم المتحدة، فما هي المؤسسة التي يجب أن تكون لها مرجعية الحوار.

وبين القدومي أن الكيان الصهيوني تلقى في 7 أكتوبر 2023، ضربة قاصمة وقال: ان مستقبل فلسطين هو بلا صهاينة.

وأكد: طالما أن المقاتلين وقادة المقاومة يقاتلون في الميدان ويكتبون التاريخ بدمائهم، فإن ثقافة الاستشهاد ومسار المجاهدين سيستمران حتى تحرير فلسطين بالكامل.

وأضاف ممثل حماس في إيران: بحسب القرار 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947 والذي يعرف بخطة تقسيم فلسطين، فقد تم تخصيص 55% من الأراضي الفلسطينية لـ "إسرائيل"، ولكن أين دولة فلسطين اليوم؟.

وأكد القدومي ان حركة المقاومة والفلسطينيين لا يحتملون العيش مع الذل، وقال: حتى الآن سقط 43 ألف شهيد فلسطيني، و70% من هؤلاء الشهداء نساء وأطفال، و90% من أهل غزة بلا مأوى، لكن طريق المقاومة مستمر.

وأكد القدومي على ضرورة تأليف ونشر كتب مهمة وفعالة لتعريف العالم بجبهة الحق وتعريف الشباب بثقافة المقاومة واضاف: ان رواية "الشوك والقرنفل" للمجاهد الشهيد يحيى السنوار هي قصة الفلسطينيين.

انتهى ** 2342

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .