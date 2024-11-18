١٨‏/١١‏/٢٠٢٤، ٤:٣٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85662568
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جيش الاحتلال يقرّ بمقتل ضابط وجندي جديدين في معارك جباليا شمالي غزّة

١٨‏/١١‏/٢٠٢٤، ٤:٣٩ ص
رمز الخبر: 85662568
جيش الاحتلال يقرّ بمقتل ضابط وجندي جديدين في معارك جباليا شمالي غزّة

طهران / 18 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- أعلن المتحدث العسكري باسم "جيش" الاحتلال، مقتل ضابط برتبة نقيب وجندي وإصابة جندي ثالث بجروح خطيرة من كتيبة "نحشون" التابعة للواء "كفير" في معارك شمال قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنّ الضابط النقيب القتيل يوغيف بازي هو الفرد الثالث (ابن أخ/ابن أخت)، من عائلة عضو مجلس الحرب المستقيل، غادي آيزنكوت، الذي قتل خلال الحرب، بعد مقتل ابنه وابن أخيه في معارك قطاع غزة سابقاً.

وأفادت "يديعوت أحرونوت"، أن الحادث الذي قتل فيه الضابط والجندي وقع في منطقة جباليا، شمالي قطاع غزة، التي يحاصرها الاحتلال ويرتكب فيها جرائم يومية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن حدث أمني يخضع للرقابة العسكرية في غزة، بعد سقوط قتيلَين من لواء "كفير".

وأشارت "هآرتس" إلى أنّ 27 ضابطاً وجندياً قتلوا في شمال قطاع غزة منذ بدء العملية البرية الأخيرة لـ "جيش" الاحتلال في جباليا.

كما كان المتحدث باسم "جيش" الاحتلال، قد أعلن عن مقتل جندي يوم الأحد في معارك قطاع غزّة (رئيس العرفاء في "لواء كفير")، ومع هذه الحصيلة يرتفع عدد القتلى الذين اعترف بهم الاحتلال يوم الاحد، إلى 3.

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