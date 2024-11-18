المقاومة الفلسطينية تدمّر آليات الاحتلال وتشتبك معه في وسط وشمالي قطاع غزة

كما استهدفت كتائب القسام، دبابتين إسرائيليتين من نوع "ميركافا" وجرافة صهيونية من نوع "D9" بقذائف "الياسين 105" شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وتمكن مجاهدو القسام، يوم السبت، من قنص جندي إسرائيلي وإصابته إصابة مباشرة في منطقة الخزندار، شمال غرب مدينة غزة.

من جهتها، دمّرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، آلية عسكرية إسرائيلية متوغلة بالقرب من الدوار الغربي غرب بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، بتفجير عبوة من نوع (ثاقب) شديدة الانفجار كانت مجهزة مسبقاً.

وقالت السرايا إنّها تخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمضادة للدروع "مع جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين في منطقة الحطبية غرب بيت لاهيا".

كما أعلنت كتائب المجاهدين، بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين دك تجمعاً لقوات العدو الصهيوني في محور التقدم شرقي البريج بقذائف الهاون من عيار 60 نظامي.

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