بطولة الأندية الآسيوية لكرة اليد: "صنعت مس" الايراني يفوز على "الدحيل" القطري

وفي هذه المباراة التي جرت، الاحد، ضمن الجولة الاخيرة من دور المجموعات للمجموعة الثانية، تمكن فريق "صنعت مس" (صناعة النحاس) الايراني من الفوز على "الدحيل" القطري بنتيجة 27-26.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد "صنعت مس" الى 6 نقاط ليحل في المركز الثاني بالمجموعة الثانية التي تضم ايضا "الخليج" السعودي و"كاظمة" الكويتي و"اهلي سداب" العماني.

وكان "صنعت مس" قد فاز ايضا على "كاظمة" 26-20 وعلى "اهلي سداب" 33-19 فيما خسر امام "الخليج" 22-31 .

وتضم المجموعة الاولى "الريان" القطري و"الكويت" الكويتي و"الشارقة" الاماراتي و"الشباب" البحريني.

وسيلعب "صنعت مس" مع الثالث من المجموعة الاولى في الدور ربع النهائي.

انتهى ** 2342