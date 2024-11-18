١٨‏/١١‏/٢٠٢٤، ٤:٥٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85662574
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بطولة الأندية الآسيوية لكرة اليد: "صنعت مس" الايراني يفوز على "الدحيل" القطري

١٨‏/١١‏/٢٠٢٤، ٤:٥٩ ص
رمز الخبر: 85662574
بطولة الأندية الآسيوية لكرة اليد: "صنعت مس" الايراني يفوز على "الدحيل" القطري

طهران / 18 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- فاز فريق "صنعت مس" الايراني على فريق "الدحيل" القطري في اطار دور المجموعات للبطولة الآسيوية للاندية ابطال الدوري لكرة اليد الجارية في قطر.

وفي هذه المباراة التي جرت، الاحد، ضمن الجولة الاخيرة من دور المجموعات للمجموعة الثانية، تمكن فريق "صنعت مس" (صناعة النحاس) الايراني من الفوز على "الدحيل" القطري بنتيجة 27-26.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد "صنعت مس" الى 6 نقاط ليحل في المركز الثاني بالمجموعة الثانية التي تضم ايضا "الخليج" السعودي و"كاظمة" الكويتي و"اهلي سداب" العماني.

وكان "صنعت مس" قد فاز ايضا على "كاظمة" 26-20 وعلى "اهلي سداب" 33-19 فيما خسر امام "الخليج" 22-31 .

وتضم المجموعة الاولى "الريان" القطري و"الكويت" الكويتي و"الشارقة" الاماراتي و"الشباب" البحريني.

وسيلعب "صنعت مس" مع الثالث من المجموعة الاولى في الدور ربع النهائي.

انتهى ** 2342

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