القسام تنعي "محمد عفيف" و تشيد بدوره في ساحات الجهاد والعمل الإعلامي المقاوم

وأعلنت كتائب القسام في بيان لها، اليوم الاثنين، "أننا ننعى القيادي الكبير وصوت المقاومة، في لبنان الحاج "محمد عفيف النابلسي"، مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله".

وأضافت القسام في البيان: "إننا نشيد بدور الشهيد الحاج محمد عفيف ومسيرته المشرفة في ساحات الجهاد والعمل الإعلامي المقاوم كونه أحد الأمناء على صوتها في محاور المقاومة".

يذكر أنه استشهد مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله الحاج "محمد عفيف النابلسي"، في غارة جوية نفذها العدو الصهيوني أمس الأحد، في حي "رأس النبع" ببيروت.

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