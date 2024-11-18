قاليباف: استشهد محمد عفيف في الحرب غير المتكافئة التي يشنها الكيان الصهيوني ضد الصحفيين

وفي رسالة تعزية باستشهاد مسؤول العلاقات الاعلامية في المقاومة الاسلامية اللبنانية اليوم الاثنين،قال قاليباف:" واستمرارا لجرائم الكيان الصهيوني في الإبادة الجماعية والقتل البشع للإعلاميين والصحفيين الملتزمين في وسائل الإعلام العالمية في الحرب غير المتكافئة التي تخوضها هذه العصابة الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني واللبناني الأعزل، استشهد مرة أخرى ناشط إعلامي".

واضاف قاليباف:" محمد عفيف، مسؤول العلاقات الاعلامية في المقاومة الاسلامية اللبنانية، كان حاضرا بشجاعة في مشاهد المعركة ليهتف بنداء القوة والحق ويظهر مظلومية الشعب اللبناني".

وتابع رئيس مجلس الشورى الاسلامي: "وضمن تهنئتي وتعزيتي باستشهاد مجاهد جبهة المقاومة الشهيد محمد عفيف، نستذكر اليوم شهداء الاعلام الآخرين لصحفيي العالم الحر،وانني على يقين أنه مع وجود نشطاء الفكر الحر في الساحة الإخبارية والإعلامية، فإن طريق الشهداء الصحفيين ورسالتهم ستظل مشرقة ومتألقة".

هذا وقد استشهد مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله الحاج محمد عفيف في غارة جوية غادرة نفذها العدو الصهيوني امس الأحد 17 تشرين الثاني/ نوفمبر في منطقة "رأس النبع" بمدينة بيروت.

انتهى**ر.م