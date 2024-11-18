لجان المقاومة في فلسطين: الجرائم الصهيو- أمريكية لن تكسر ارادة ابناء المقاومة

وأعلنت قيادة لجان المقاومة في فلسطين في بيان لها، اليوم الاثنين، بعزيمة المجاهدين الثابتين على طريق ذات الشوكة وبإيمان الواثقين بنصر الله، وبكل العزيمة والإصرار على مواصلة درب الجهاد والمقاومة، أننا ننعي الشهيد القائد الكبير الحاج "محمد عفيف النابلسي"، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس وفلسطين بجريمة إغتيال صهيونية آثمة في منطقة رأس النبع في بيروت، ليلتحق بإخوانه من الشهداء العظام من القادة والمجاهدين الأبرار بعد حياة مليئة وعامرة بالجهاد والتضحيات الجسام والجهد المشهود له في تطور الجانب الإعلامي في حزب الله.

وأضافت في البيان: إننا في لجان المقاومة في فلسطين وفي حضرة إرتقاء علم من أعلام الاعلام المقاوم مؤكدا أن الجرائم الفاشية والمحرقة الصهيوأمريكية في فلسطين ولبنان لن تكسر الارادة والعزيمة في ابناء المقاومة في لبنان وفلسطين وسيظل أبطال المقاومة الإسلامية في حزب الله عنواناً لانتصار الدم على السيف.

وتابعت: إن القتال والصمود الأسطوري الذي يسطره مجاهدو المقاومة الإسلامية في الميدان بات يصيب العدو بمزيد من الخيبة والفشل والارتباك والصدمة للعقلية الصهيونية المتعجرفة مما يجعله يرتكب المزيد من الجرائم والإغتيالات التي سترتد حتماً الى قلب كيانه المؤقت.

وأضافت في البيان: إننا نعزي عائلة النابلسي المجاهدة وأحباب الشهيد و إخواننا في حزب الله بإرتقاء الشهيد القائد محمد عفيف ونيله هذا الوسام الإلهي وكلنا ثقة بقدرة حزب الله وقيادته الحكيمة التي تبذل الدم وتقدم القادة قبل الجند على الوقوف بكل قوة وصلابة وصبر في سبيل تحقيق وصايا الشهداء وفي مقدمتهم الشهيد القائد الإسلامي الكبير سماحة السيد حسن نصر الله وإخوانه الشهداء.

يذكر ان الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان علي حجازي اعلن استشهاد مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله الحاج محمد عفيف في غارة إسرائيلية على منطقة رأس النبع في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال حجازي: ان الحاج محمد عفيف كان موجوداً بالصدفة في المبنى المستهدف من قبل الطيران الاسرائيلي في منطقة رأس النبع في بيروت.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية اعلنت ان الغارة على رأس النبع أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخص وإصابة 3 آخرين بجروح. فيما اعلنت مصادر اعلامية محلية ارتفاع عدد الشهداء إلى خمسة.

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