١٨‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٠:١٣ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85662790
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تخت روانجي: أي محاولة لممارسة سياسة الضغط الأقصى على طهران ستبوء بالفشل

١٨‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٠:١٣ ص
رمز الخبر: 85662790
تخت روانجي: أي محاولة لممارسة سياسة الضغط الأقصى على طهران ستبوء بالفشل

طهران/18 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا-قال نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية "مجيد تخت روانجي" إن طهران أبقت الباب مفتوحا للمفاوضات مع الإدارة الأميركية المقبلة، مؤکدا أن أي محاولة لممارسة "أقصى قدر من الضغط" على طهران ستبوء بالفشل.

وقال "مجيد تخت روانجي"  في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن إيران أبقت الباب مفتوحا أمام المفاوضات مع ادراة دونالد ترامب. وحذر من أن أي محاولة من جانب واشنطن لإعادة فرض سياسة "الضغط الأقصى" وانتزاع تنازلات من إيران ستبوء بالفشل.

وأضاف إن التهديدات والترهيب لن تکون فعّالة في ازالة الطريق المسدود بين إيران والغرب بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال تخت روانجي إنه من السابق لأوانه التكهن بنتيجة التفاعل المحتمل بين إيران والولايات المتحدة في إدارة ترامب، وأضاف: من الضروري النظر في السياسة الأمريكية بشأن المفاوضات وتحديد كيفية الرد عليها.

وشدد بالقول: القضية الأساسية حاليا هي النهج الذي ستتبعه الإدارة الجديدة تجاه إيران، والملف النووي، وأمن المنطقة والشرق الأوسط.

وقال: إن خطة العمل المشترك الشاملة لا تزال قادرة على أن تكون أساس المفاوضات وتعكس الحقائق الجديدة و لقد اعلنا مرات عديدة أنه إذا استأنفت الأطراف الأخرى الالتزام بتعهداتها، فإننا أيضا على استعداد للقيام بذلك.

یتبع...

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