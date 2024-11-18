بقائي: الكيان الصهيوني الذي لا يؤمن بمبادىء الامم المتحدة لا يليق به التواجد في المحافل الدولية

وفي مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين ،افاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية" إسماعيل بقائي" فيما يتعلق بالتهديدات النووية التي يطلقها الكيان الصهيوني ضد إيران، ان القرار 533 الذي يحظر أي تهديد أو استخدام للقوة ضد المنشآت النووية الإيرانية ينص على أن مجلس الأمن الدولي مطالب بالتدخل فورا تجاه هذه التهديدات.



واضاف بقائي انه من الناحية القانونية في هذه الحالات، يجب على مجلس الأمن الدولي أن يتخذ موقفا حاسما، اما من الناحية السياسية، فالمنطقة كلها على دراية بنهج الكيان الصهيوني المخالف للقانون.

يتبع**