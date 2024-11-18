أنصارالله: راية المقاومة لن تسقط على الأرض من الاغتیال

و قال"عامر" في مقابلة مع وكالة ارنا اليوم الاثنین، لا شك أن رحیل القادة أمر مؤلم و لكنه حافظ على الاستمرار و شهادة مسؤول إعلامي تظهر أن العدو المجرم و الغاشم لا يستثني أحدا من جرائمه.

وأضاف تعليقا على شهادة مسؤول الإعلام في حزب الله اللبناني: إن استهداف شخصية سياسية إعلامية علنیة ليست سرية و لیست عسکریة يدل على الفشل الذریع وعلی التخبط و علی نفاد بنك الأهداف والعدو كما في الماضي ليس لديه إمكانية الاغتيالات كاغتيال القادةعلی راسهم الامین العام لحزب الله الشهید السيد حسن نصر الله.

وصرح رئيس الدائرة الإعلامية التابعة لأنصارالله: إن هذا يدل على أن حزب الله تجاوز هذه المرحلة فاضطروا الی استهداف شخصيات علنیة وسياسية وإعلامية.

وأضاف: مما لا شك فيه أن صوت الحاج "محمد عفيف" مسؤول الإعلام في حزب الله اللبناني کان یزعجهم لانه کان یرد و یوضح و کان في الميدان حاضرا.

وقال عامر: العدوالاسرائیلي يحاول ینتصر ولو إعلاميا و لا يريد لأحد ان ینغص علیه هذا الانتصار و لو کان شکلیا اعلامیا و یرید ان یسکت صوت المقاومة.

واکد: إن صوت المقاومة لن یسکت بکل تاکید و کلنا اصوات للمقاومة و کلنا سنعبر عن المقاومه و کلنا سنوصل رسالة المقاومة ، صوت المقاومة لن یخفت و رایتها لن تسقط.

يذكر ان الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان علي حجازي اعلن استشهاد مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله الحاج محمد عفيف في غارة إسرائيلية على منطقة رأس النبع في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال حجازي: ان الحاج محمد عفيف كان موجوداً بالصدفة في المبنى المستهدف من قبل الطيران الاسرائيلي في منطقة رأس النبع في بيروت.