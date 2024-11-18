١٨‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٢:٣٦ م
رمز الخبر: 85663048
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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85 شهيدا و301 مصاب و20 معتقلا من الدفاع المدني بحرب الإبادة على غزة

١٨‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٢:٣٦ م
رمز الخبر: 85663048
85 شهيدا و301 مصاب و20 معتقلا من الدفاع المدني بحرب الإبادة على غزة

طهران / 18 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- كشف الدفاع المدني الفلسطيني عن الخسائر التي تكبدها في قطاع غزة منذ بداية الحرب بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر.

وقال الدفاع المدني في بيان له: إنه قدم 85 شهيدا إلى جانب 301 مصابا في حين اعتقل الاحتلال 20 عنصرا.

وذكر أن إجمالي المراكز والمقرات المدمرة والمتضررة بلغ 17 مركزا ومقرا، شملت تدمير 14 مركزا كليا و3 جزئيا.

وأشار إلى أن إجمالي المركبات المدمرة والمتضررة بلغ: 56 مركبة شملت تدميرا كليا: 12 مركبة إطفاء-وإنقاذ مركبتين إنقاذ تدخل سريع 4 مركبات صهريج مياه 8 مركبات اسعاف مركبة سلم إنقاذ هيدلوليكي 13 مركبة إدارية. أما المدمرة جزئيا فهي 11 مركبة اطفاء-إنقاذ و3 مركبات إسعاف ومركبتين صهريج مياه.

كما أشار إلى أن الاحتلال استهدف 6 مرات بشكل مباشر مراكز الدفاع المدني، واستهدف 17 مرة الطواقم أثناء مهمات ميدانية : 17 مرة

وقال: إن جيش الإحتلال دمر مخزون الدفاع المدني من معدات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف بقيمة مليون وثلاثمائة ألف دولار.

وأكد أن الاحتلال أخرج في 23/10/2024 منظومة الدفاع المدني عن العمل في محافظة شمال قطاع غزة ويجبر طواقمه على النزوح إلى وسط وجنوب القطاع.

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٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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