أماني : الشهيد محمد عفيف لم يترك المیدان قط رغم تهديدات الكيان الصهيوني

وکتب أماني الیوم الإثنین علی صفحته في منصه "إکس" : لقد استشهد الحاج محمد عفيف على طریق القدس، وهو کان صوت المقاومة المدوي في الميادين الإعلامية. وهو الذي، رغم تهديدات الکیان الصهيوني الجبان، الذي يخاف من الحق ومواقف شجاعة، لم يترك المیدان ولم يبتعد عن منبر الحق.

وأضاف : مبروك لشهيدنا الحبيب وسام الشهادة المشرفة، والمقاومة التي هو كان أحد ركائز شموخها وانتصارها على مدى العقود، لن تصبح بهذه الخسارة إلا أكثر اقتدارا وصلابة.

ونعى حزب الله إلى أمة المقاومة والإعلام المقاوم، وأمة الشهداء والمجاهدين، قائدًا إعلاميًا كبيرًا وشهيدًا عظيمًا على طريق القدس، "الحاج محمد عفيف النابلسي"، مسؤول العلاقات الإعلامية في الحزب، والذي ارتحل إلى جوار ربه مع خيرة من إخوانه المجاهدين في غارة صهيونية إجرامية عدوانية، بعد مسيرة مشرّفة في ساحات الجهاد والعمل الإعلامي المقاوم.

انتهی**2054 / ح ع **