١٨‏/١١‏/٢٠٢٤، ٤:١٧ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85663410
T T
٠ Persons

سمات

أماني : الشهيد محمد عفيف لم يترك المیدان قط رغم تهديدات الكيان الصهيوني

١٨‏/١١‏/٢٠٢٤، ٤:١٧ م
رمز الخبر: 85663410
أماني : الشهيد محمد عفيف لم يترك المیدان قط رغم تهديدات الكيان الصهيوني

طهران/18 تشرین الثاني/نوفمبر/ارنا-أکد السفیر الإیرانی لدى لبنان "مجتبی أماني"، على ان "الشهيد محمد عفيف" مسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله اللبناني لم يترك المیدان ولم يبتعد عن منبر الحق قط رغم تهديدات الكيان الصهيوني.

وکتب أماني الیوم الإثنین علی صفحته في منصه "إکس" : لقد استشهد الحاج محمد عفيف على طریق القدس، وهو کان صوت المقاومة المدوي في الميادين الإعلامية. وهو الذي، رغم تهديدات الکیان الصهيوني الجبان، الذي يخاف من الحق ومواقف شجاعة، لم يترك المیدان ولم يبتعد عن منبر الحق.

وأضاف : مبروك لشهيدنا الحبيب وسام الشهادة المشرفة، والمقاومة التي هو كان أحد ركائز شموخها وانتصارها على مدى العقود، لن تصبح بهذه الخسارة إلا أكثر اقتدارا وصلابة.

ونعى حزب الله إلى أمة المقاومة والإعلام المقاوم، وأمة الشهداء والمجاهدين، قائدًا إعلاميًا كبيرًا وشهيدًا عظيمًا على طريق القدس، "الحاج محمد عفيف النابلسي"، مسؤول العلاقات الإعلامية في الحزب، والذي ارتحل إلى جوار ربه مع خيرة من إخوانه المجاهدين في غارة صهيونية إجرامية عدوانية، بعد مسيرة مشرّفة في ساحات الجهاد والعمل الإعلامي المقاوم.

انتهی**2054 / ح ع **

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .