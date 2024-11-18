الحرس الثوري يعلن استشهاد احد مقاتليه في سيستان وبلوشستان

وبحسب هذا البيان، فإن الشهيد وحيد أكبريان، ارتقى صباح اليوم خلال الهجوم الإرهابي الذي نفذته عناصر مناهضة للثورة في مدينة سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان.

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