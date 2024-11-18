١٨‏/١١‏/٢٠٢٤، ٨:٠١ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85663594
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الحرس الثوري يعلن استشهاد احد مقاتليه في سيستان وبلوشستان

١٨‏/١١‏/٢٠٢٤، ٨:٠١ م
رمز الخبر: 85663594
الحرس الثوري يعلن استشهاد احد مقاتليه في سيستان وبلوشستان

جرجان/18 تشرین الثاني/نوفمبر/ارنا-أعلنت العلاقات العامة بالحرس الثوري في محافظة کلستان (شمال ایران)، استشهاد احد مقاتلیه من افراد القوة البریة للحرس "وحید اکبریان"، اثر هجوم ارهابي بمدينة سراوان (في سيستان وبلوشستان – جنوب شرقي البلاد).

وبحسب هذا البيان، فإن الشهيد وحيد أكبريان، ارتقى صباح اليوم خلال الهجوم الإرهابي الذي نفذته عناصر مناهضة للثورة في مدينة سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان.

انتهی**2054 

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