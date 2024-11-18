الحرس الثوري يعلن استشهاد احد مقاتليه في سيستان وبلوشستان

وبحسب هذا البيان، فإن الشهيد وحيد أكبريان، ارتقى صباح اليوم خلال الهجوم الإرهابي الذي نفذته عناصر مناهضة للثورة في مدينة سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان.
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جرجان/18 تشرین الثاني/نوفمبر/ارنا-أعلنت العلاقات العامة بالحرس الثوري في محافظة کلستان (شمال ایران)، استشهاد احد مقاتلیه من افراد القوة البریة للحرس "وحید اکبریان"، اثر هجوم ارهابي بمدينة سراوان (في سيستان وبلوشستان – جنوب شرقي البلاد).
وبحسب هذا البيان، فإن الشهيد وحيد أكبريان، ارتقى صباح اليوم خلال الهجوم الإرهابي الذي نفذته عناصر مناهضة للثورة في مدينة سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان.
انتهی**2054
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