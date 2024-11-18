ايرواني: اعتداءات الكيان الإسرائيلي تؤكد ضرورة إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل

نيويورك / 19 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- أعلن أمير سعيد ايرواني السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة بان السيناريو العالمي الحالي وخاصة حرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي في غزة منذ اكثر من عام وعدوانه الصارخ على دول أخرى في المنطقة تؤكد الحاجة الفورية لإنشاء منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، معتبرا ان السبب الذي يستدعي إنشاء مثل هذه المنطقة لم يكن بهذه الأهمية والإلحاح من قبل اطلاقا.

يتبع