انفجارات تهز تل أبيب وإغلاق مطار بن غوريون

وافادت "الجزيرة" ان المصادر ذاتها قالت إنه سمع دوي 4 انفجارات في تل أبيب الكبرى، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق وسط أنباء عن إغلاق مطار بن غوريون.

من جانبها قالت مراسلة RT أن صافرات الإنذار دوت في تل أبيب الكبرى والمركز، كما دوت في نتانيا شمال تل أبيب.

وأفادت بورود أنباء تفيد بأن حافلة ربما فارغة، أصيبت في تل أبيب حسب الإسعاف الإسرائيلي.

وذكرت المراسلة أن حريقا كبيرا اندلع في رمات غان جراء القصف الصاروخي من لبنان.

وأشارت في السياق إلى أن طائرات كانت متجهة إلى مطار بن غوريون غيرت مسارها، فيما أعلنت السلطات الإسرائيلية إغلاق المطار.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن دفاعاته اعترضت صاروخا اخترق المجال الجوي من لبنان ورصدت سقوط جسم يرجح أنه ناتج عن شظايا الاعتراض، كما أعلن الإسعاف الإسرائيلي أنه يتعامل مع 4 إصابات في رمات غان في تل أبيب جرحوا جراء شظايا صاروخ.

وقالت القناة الـ12 إن الدفاعات الجوية أخفقت في اعتراض صاروخ باليستي أطلق من لبنان وسقط في بني براك شرق تل أبيب، وإن الجيش رصد إطلاق 170 صاروخا من لبنان نحو الكيان الاسرائيلي الاثنين.

من جهتها، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب الكبرى وأكثر من 100 بلدة ومدينة أخرى بينها خليج مدينة حيفا شمال تل أبيب.

ولاحقا، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن دفاعاته اعترضت فعلا مسيّرة أطلقت من لبنان في خليج حيفا، كما أعلن حزب الله بدوره قصفه للمرة الثانية قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا ومنطقة الكريوت شمالي حيفا.

انتهى ** 2342