١٩‏/١١‏/٢٠٢٤، ٢:٢٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85663720
T T
٠ Persons

انفجارات تهز تل أبيب وإغلاق مطار بن غوريون

١٩‏/١١‏/٢٠٢٤، ٢:٢٢ ص
رمز الخبر: 85663720
انفجارات تهز تل أبيب وإغلاق مطار بن غوريون

طهران / 19 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، بوقوع إصابة مباشرة بالصواريخ قرب مجمع تجاري في شرق تل أبيب، قال جيش الاحتلال إنها أطلقت من لبنان.

وافادت "الجزيرة" ان المصادر ذاتها قالت إنه سمع دوي 4 انفجارات في تل أبيب الكبرى، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق وسط أنباء عن إغلاق مطار بن غوريون.

من جانبها قالت مراسلة RT أن صافرات الإنذار دوت في تل أبيب الكبرى والمركز، كما دوت في نتانيا شمال تل أبيب.

وأفادت بورود أنباء تفيد بأن حافلة ربما فارغة، أصيبت في تل أبيب حسب الإسعاف الإسرائيلي.

وذكرت المراسلة أن حريقا كبيرا اندلع في رمات غان جراء القصف الصاروخي من لبنان.

وأشارت في السياق إلى أن طائرات كانت متجهة إلى مطار بن غوريون غيرت مسارها، فيما أعلنت السلطات الإسرائيلية إغلاق المطار.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن دفاعاته اعترضت صاروخا اخترق المجال الجوي من لبنان ورصدت سقوط جسم يرجح أنه ناتج عن شظايا الاعتراض، كما أعلن الإسعاف الإسرائيلي أنه يتعامل مع 4 إصابات في رمات غان في تل أبيب جرحوا جراء شظايا صاروخ.

وقالت القناة الـ12 إن الدفاعات الجوية أخفقت في اعتراض صاروخ باليستي أطلق من لبنان وسقط في بني براك شرق تل أبيب، وإن الجيش رصد إطلاق 170 صاروخا من لبنان نحو الكيان الاسرائيلي الاثنين.

من جهتها، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب الكبرى وأكثر من 100 بلدة ومدينة أخرى بينها خليج مدينة حيفا شمال تل أبيب.

ولاحقا، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن دفاعاته اعترضت فعلا مسيّرة أطلقت من لبنان في خليج حيفا، كما أعلن حزب الله بدوره قصفه للمرة الثانية قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا ومنطقة الكريوت شمالي حيفا.

انتهى ** 2342

٠ Persons

تعليقك

You are replying to: .