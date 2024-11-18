لبنان: شهداء وجرحى في عدوان إسرائيلي على زقاق البلاط في العاصمة بيروت

وأفادت وسائل اعلام لبنانية، الاثنين، ان جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف العاصمة اللبنانية بيروت دون إنذار مسبق.

وقالت أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف منطقة زقاق البلاط في العاصمة بيروت بغارتين".

وأوضحت أن "الغارة الإسرائيلية في وسط بيروت تبعد فقط 100 متر عن السراي الحكومي".

كما ذكرت أن "زقاق البلاط يبعد شارعا عن وسط بيروت - منطقة الـ"Down Town".

وأشارت وسائل الإعلام لبنانية إلى أن "القصف استهدف شقة سكنية قرب حسينية الزهراء".

وفي حصيلة محدّثة أعلنتها وزارة الصحة اللبنانية للغارة المعادية، استُشهد 5 أشخاص، بينما أُصيب 24 آخرون بجروح.

وأفاد مراسل الميادين بأنّ العدوان الإسرائيلي على زقاق البلاط استهدف بصاروخين، على الأقل، من مسيّرة، الطبقة الأرضية، في مبنى مؤلف من 4 طبقات.

وبحسب ما أوضح المراسل، استهدف العدوان مكتب مختار المحلة في زقاق البلاط، بصورة مباشرة.

يأتي ذلك بعد استهدف الاحتلال، الأحد، منطقتي رأس النبع ومار الياس في العاصمة بيروت أيضاً.

وأعلنت وزارة الصحة الحصيلة النهائية لهاتين الغارتين، وجاءتا على النحو التالي: 7 شهداء، بينهم امرأة، و16 جريحاً، في رأس النبع، و3 شهداء، بينهم امرأة، و29 جريحاً، في مار الياس.

انتهى ** 2342