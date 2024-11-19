وفد عسكري إيراني رفيع المستوى يزور باكستان

وكان في استقبال الوفد العسكري الإيراني الذي يترأسه العميد الدكتور مجتبى رمضان زاده، لدى وصولهم الى مطار كراتشي الدولي فجر الثلاثاء ، مسؤولون باكستانيون وكذلك العقيد محمد محسن شهابي الملحق العسكري الإيراني في باكستان.

ويشارك وفد هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اليوم في المعرض الدولي الثاني عشر للمعدات العسكرية والصناعات الدفاعية الباكستانية IDEAS 2024.

ويتم إنشاء جناح جمهورية إيران الإسلامية لأول مرة في أكبر معرض دولي للأسلحة في باكستان بهدف عرض الإنجازات العسكرية الايرانية، بما في ذلك الصناعات المحلية في مجال الدفاع والفضاء والحرب الإلكترونية.

شعار معرض أفكار 2024 هو "السلاح من أجل السلام؛ تعاون عالمي وشراكة استراتيجية" والذي تنظمه منظمة تنمية الصادرات الدفاعية الباكستانية DEPO، وتشارك فيه الكثير من الدول البارزة في مجال المنتجات الدفاعية والمعدات الحربية.

ومن المقرر أن يقام اليوم حفل افتتاح هذا المعرض الذي يعتبر أكبر حدث يتعلق بالصناعة الدفاعية الباكستانية بحضور رئيس الوزراء الباكستاني وممثلي 55 دولة.

وسيعرض عدد كبير من الشركات المصنعة للمعدات العسكرية من جميع أنحاء العالم أحدث الإنجازات في التقنيات الجديدة المتقدمة مثل الطائرات بدون طيار والغواصات والصواريخ والطائرات المقاتلة والدبابات والأسلحة.

انتهى ** 2342