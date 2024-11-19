١٩‏/١١‏/٢٠٢٤، ٤:٥١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85663743
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13 عملا مقاوما في الضفة ضد الاحتلال خلال 24 ساعة

١٩‏/١١‏/٢٠٢٤، ٤:٥١ ص
رمز الخبر: 85663743
13 عملا مقاوما في الضفة ضد الاحتلال خلال 24 ساعة

طهران / 19 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- نفذت المقاومة الفلسطينية 13 عملا مقاوما متنوعا في الضفة الغربية، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ضمن معركة “طوفان الأقصى”.

ورصد مركز معلومات فلسطين (مُعطى) في تقريره اليومي مساء الاثنين، 13 عملا مقاوما، تنوعت ما بين إطلاق نار واشتباكات مسلحة، وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة، ومواجهات وإلقاء حجارة.

وفي التفاصيل، دارت مواجهات وإلقاء حجارة في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، وبلدة جبع جنوب جنين، ومنطقة المساكن الشعبية بمدينة نابلس وبلدة سبسطية شمال غرب نابلس، وبيت فوريك شرقا، وبلدة الخضر في بيت لحم، وبيت أمر شمال الخليل.

ووقعت عملية إطلاق نار باتجاه مستوطنة “رام أون” في سهل مرج بن عامر بجنين، ودارت اشتباكات مسلحة ومواجهات وإلقاء حجارة وتفجير عبوات ناسفة في مخيم بلاطة شرق نابلس.

انتهى ** 2342

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