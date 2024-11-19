13 عملا مقاوما في الضفة ضد الاحتلال خلال 24 ساعة

ورصد مركز معلومات فلسطين (مُعطى) في تقريره اليومي مساء الاثنين، 13 عملا مقاوما، تنوعت ما بين إطلاق نار واشتباكات مسلحة، وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة، ومواجهات وإلقاء حجارة.

وفي التفاصيل، دارت مواجهات وإلقاء حجارة في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، وبلدة جبع جنوب جنين، ومنطقة المساكن الشعبية بمدينة نابلس وبلدة سبسطية شمال غرب نابلس، وبيت فوريك شرقا، وبلدة الخضر في بيت لحم، وبيت أمر شمال الخليل.

ووقعت عملية إطلاق نار باتجاه مستوطنة “رام أون” في سهل مرج بن عامر بجنين، ودارت اشتباكات مسلحة ومواجهات وإلقاء حجارة وتفجير عبوات ناسفة في مخيم بلاطة شرق نابلس.

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