مساعد وزير الخارجية: العلاقات الإيرانية-السعودية تخدم مصالح المنطقة بأكملها

وكتب تخت روانجي في تغريدة له على صفحته للتواصل الاجتماعي عبر منصة "إيكس"، خلال زيارتي إلى المملكة العربية السعودية، عقدت اجتماعا مثمرا للغاية مع نظيري السعودي "وليد الخريجي"، حيث تمت خلاله مناقشة مختلف المواضيع ذات الاهتمام على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية.

وشدد على أن إيران والمملكة العربية السعودية دولتان شقيقتان وجارتان بينهما الكثير من القواسم المشتركة، وعلاقاتهما الوثيقة ستخدم مصالح المنطقة بأكملها.

تجدر الاشارة إلى أن تخت روانجي التقی امس الاثنين نائب وزير الخارجية السعودي "وليد الخريجي".

وجرى خلال هذا اللقاء، بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز وتوسيع العلاقات في مختلف المجالات وآخر التطورات الإقليمية والدولية.

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