قائد الثورة الإسلامیة إلى الشعب اللبناني الصامد: نحن معكم ولسنا منفصلين عنكم

وافاد الموقع الرسمي لقائد الثورة الاسلامية ان سماحته قال في هذه الرسالة: نحن لسنا منفصلين عنكم. نحن معكم. نحن وأنتم واحد. اننا نتشارك معكم في آلامكم ومعاناتكم وأوجاعكم. نحن نتألم معكم ونشعر بنفس مشاعركم.

وأضاف سماحته: ألمكم هو ألمنا، ومعاناتكم هي معاناتنا، ونحن لسنا منفصلين عنكم.

وقد أصدر قائد الثورة الإسلامية هذه الرسالة الشفوية ردا على رسالة من ميثم مطيعي، الذي كان قد سافر إلى لبنان مع مجموعة من الناشطين في الفرق الجهادية ضمن حملة "إيران متضامنة"، لتوزيع مساعدات الشعب الإيراني على الشعب اللبناني المقاوم.

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