وزير الدفاع الباكستاني: الإنجازات العسكرية الإيرانية مدعاة للفخر

وأقيم حفل افتتاح المعرض بحضور وزير الدفاع الباكستاني "خواجة محمد آصف" ورؤساء الوفود المشاركة في مركز المعارض الدولي بكراتشي عاصمة اقلیم السند الباکستانی.

وحضر هذا المعرض الدولي "خواجة محمد آصف" كضيف خاص في حفل افتتاح المعرض في جناح القوات المسلحة الإيرانية. كما حضر حاكم ولاية السند محمد كامران خان تسوري.

وأكد وزير الدفاع الباكستاني على الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية بين إيران وباكستان مضيفا: نحن فخورون بإنجازات إيران العسكرية والتقدم الذي أحرزته في قطاع الدفاع.

وأكد: أن إيران وباكستان ستحققان المزيد من الإنجازات في مجال الدفاع معًا.

وأشار وزير الدفاع الباكستاني إلى أهمية علاقات بلاده مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: في الأشهر الأخيرة، تم تبادل وفود رفيعة المستوى بين البلدين، ونحن على ثقة من أن هذه العملية ستستمر.

وأقيم حفل افتتاح المعرض بحضور وزير الدفاع الباكستاني "خواجة محمد آصف" ورؤساء الوفود المشاركة في مركز المعارض الدولي بكراتشي عاصمة اقلیم السند الباکستانی.

وحضر هذا المعرض الدولي وفد من القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة العميد الدكتور مجتبى رمضان زاده والسفير الإيراني لدى باكستان رضا أميري مقدم والقنصل العام الإيراني في كراتشي حسن نوريان.

یذکر تم افتتاح المعرض الدولي الثاني عشر لصناعة الأسلحة والدفاع في مدينة كراتشي الباكستانية وحضرته 55 دولة بما في ذلك وفد من القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

هذا وتم إنشاء جناح الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأول مرة في أكبر معرض دولي للأسلحة في باكستان بهدف عرض الإنجازات العسكرية لبلدنا، بما في ذلك الصناعات المحلية في مجال الدفاع والفضاء والحرب الإلكترونية.

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