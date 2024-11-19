وزير خارجية فنزويلا: وقعنا نحو 300 اتفاقية مع إيران في السنوات الأخيرة

وقال وزير الخارجية الفنزويلي "إيفان خيل" في رسالة عبر حسابه في تطبيق "تلغرام: "نيابة عن الرئيس نيكولاس مادورو، افتتحنا اللجنة المشتركة العاشرة بين إيران وفنزويلا بحضور السفير الإيراني حجة الله سلطاني".

وأضاف أن الهدف من هذا الاجتماع هو تعزيز الصداقة والتعاون التاريخي بين شعبینا المتحدين في مكافحة التدابير القسرية التي يفرضها الغرب.

وقال في مقطع فيديو نشره عن هذا اللقاء: إن الثورة الإسلامية التي دامت 45 عاما والثورة البوليفارية التي دامت 25 عاما قد خلقتا بنية تعاون قوية نسبيا، وقد وقعنا ما يقرب من 300 اتفاقية في السنوات الأخيرة.

وأضاف: وقعنا في العامين الماضيين نحو 80 عقدا، وشهدنا زيارة الرئيس نيكولاس مادورو إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية عام 2022 وزيارة الرئيس إبراهيم رئيسي لى كراكاس عام 2023. والیوم نواصل تعزیز التعاون خلال هذه اللجنة المشتركة.

وقال خيل: "الجمهورية البوليفارية فخورة بوجود شريك وصديق وشقیق تمر معه بعالم أكثر تعقيدا".

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