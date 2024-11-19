تدشين سوق حدودي بين إيران والعراق يساهم في توسيع التبادلات التجارية بين البلدين

وأضاف عباس بور: إن تدشين سوق حدودية مشتركة بين إيران والعراق في ميناء أروند كنار، ستزداد التبادلات الحدودية والتجارية بين البلدين.

وأشار إلى تدشين ميناء الفاو في العراق في المستقبل القريب، وأضاف: ان السكك الحديدية والمطارات والطرق البرية بالقرب من هذا الميناء، سيسهل نقل البضائع إلى دول أخرى عبر مدينتي آبادان وخرمشهر في جنوب البلاد.

وأضاف أن الربط المائي من آبادان إلى ميناء السيبة في العراق يوفر فرصة لنقل الركاب وتصدير البضائع في أقصر وقت ممكن.

كما لفت محافظ خوزستان إلى العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية بين ايران والعراق، مضيفا: تلعب محافظة خوزستان، التي تضم ثلاث غرف تجارية، دورا مهما في نمو التجارة بين البلدين.

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