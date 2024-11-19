وزير الخارجية یستقبل نظيره السوري في طهران

ووصل وزير الخارجية السوري "بسام الصباغ"، على رأس وفد إلى طهران اليوم الثلاثاء، والتقى نظيره الإيراني وتشاور معه حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وأهم القضايا في المنطقة.

وبعد المشاورات، سيعقد وزيرا خارجية البلدين مؤتمرا صحفيا مشتركا.

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