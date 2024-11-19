١٩‏/١١‏/٢٠٢٤، ٢:٠٦ م
رمز الخبر: 85664320
T T
٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

سمات

وزير الخارجية یستقبل نظيره السوري في طهران

١٩‏/١١‏/٢٠٢٤، ٢:٠٦ م
رمز الخبر: 85664320
وزير الخارجية یستقبل نظيره السوري في طهران

طهران/ 19 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- استقبل وزير الخارجية الايراني "عباس عراقجي"، نظيره السوري "بسام الصباغ"، في العاصمة طهران.

ووصل وزير الخارجية السوري "بسام الصباغ"، على رأس وفد إلى طهران اليوم الثلاثاء، والتقى نظيره الإيراني وتشاور معه حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وأهم القضايا في المنطقة.

وبعد المشاورات، سيعقد وزيرا خارجية البلدين مؤتمرا صحفيا مشتركا.

انتهى**3276

٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

سمات

تعليقك

You are replying to: .