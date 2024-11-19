مقتل جندي إسرائيلي وعدد من الإصابات باستهداف حزب الله

هذا وتحدثت وسائل إعلام صهيونية عن وقوع 4 إصابات وحدوث انفجارات قوية سمعت في "تل أبيب" وتحديداً في "غوش دان"، وفي منطقتي "هشارون" و"نتانيا"، بالتزامن مع دوي صفارات الإنذار في المناطق المذكورة.

كما أقرت بمقتل جندي وإصابة 4 آخرين، اثنان منهم بحال حرجة في هجوم شنته مسيرة أطلقت من لبنان على موقع عسكري صباح اليوم.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، استهداف مجاهديها اليوم الثلاثاء، قاعدة تدريب للواء المظليين في مستوطنة "كرميئيل"، بصلية صاروخية.

واستهدفت المقاومة، مدينة صفد المحتلة، بصلية صاروخية. وفي الوقت ذاته، استهدفت تجمعين لقوات جيش العدو الإسرائيلي، الأول في مستوطنة "المنارة"، والثاني في مستوطنة "كفار بلوم"، بصلية صاروخية.

وفي تل أبيب، أقر جيش الاحتلال الصهيوني برصد إطلاق نحو 5 صورايخ من لبنان نحو تل أبيب ومحيطها.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 4 إسرائيليين بالرشقات الصاروخية الأخيرة من لبنان، اثنان منهم في "كفار يونا" شمالي تل أبيب.

وشاركت مروحيات عسكرية في عملية مطاردة طائرة مسيرة في أجواء صفد في الجليل.

هذا واعترف بسقوط مصابين نتيجة صواريخ أطلقت نحو منطقة "سعسع" شرقي مدينة صفد.

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