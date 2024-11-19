ممثل حزب الله في طهران: لقد ولت أيام الهزيمة

وأضاف السيد عبد الله صفي الدين، اليوم الثلاثاء، في اجتماع لقوات التعبئة (البسيج) في محافظة مازندران(شمالي البلاد)، بحضور عوائل الشهداء المدافعين عن العتبات المقدسة : رغم أن الظلم الذي يتعرض له شعوب المنطقة ، وخاصة في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق وإيران، إلا أن النصر بالتأكيد سيكون حليفا للمسلمين.

و تابع قائلا: اليوم فشل الکیان الإسرائيلي هو بمعنى فشل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكما أن هذا الکیان الصهيوني مني بهزيمة كبيرة في حرب الأيام الستة والثلاثة والثلاثين يومًا، فتتلقى الهزيمة اليوم .

وأضاف: "إن هذا الکیان يسعى دائماً إلى الانتقام من إخفاقاته في الماضي، يجب أن تعلموا أن دول المنطقة لقد استيقظت والحقيقة هي أن الشرق الأوسط الجديد قد نشأ مع الصحوة الجادة لجبهة المقاومة ووقوف الشعوب.

وأشار صفي الدين إلى أن حزب الله استهدف اليوم وسط تل أبيب عاصمة الكيان الصهيوني، مضيفا: إن حزب الله يواصل المقاومة والصمود، و لقد ولت أيام الهزيمة و إن كل جهود الکیان الإسرائيلي الغاصب بمساعدة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد شعبي لبنان وفلسطين أصبحت غير مجدية.

وقال: تواجه إسرائيل اليوم تحديات أمنية واقتصادية خطيرة. هناك تحديات اقتصادية في كل مناطق العالم، حتى في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. واليوم أمريكا مضطرة إلى قطع المساعدات عن إسرائيل، ومع وجود الرئيس الأمريكي الجديد ستتضاعف مشاكل الکیان الإسرائيلي.

وأكد أن اليوم أصبحت قوة هذا الکیان غير فعالة و تعتبر مهمة إسرائيل بالنسبة لأميركا في ظل هذا الوضع الذي هي غارقة فيه ، منتهية.

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