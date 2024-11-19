وزیر الخارجیه السوري : لا استقرار في المنطقة ما لم يُزل الاحتلال الإسرائيلي

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في طهران اليوم الثلاثاء، قال صباغ : إن تصعيد كيان الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على المنطقة يندرج في إطار مشروع أمريكي صهيوني قديم لإعادة تشكيلها، والأدوات الإرهابية تستخدم لهذه الغاية؛ مشدداً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف العدوان والقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله، ووجوب وقف دعم بعض الدول له لضمان استقرار المنطقة برمتها.

واشار وزير الخارجية السوري الى مباحثاته في طهران مع نظيره الايراني، مصرحا : أجرينا محادثات إيجابية وتبادلا مثمراً وبناء للآراء بشأن تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات لما فيه مصلحة الشعبين، والتي تعكس حقيقة العلاقة الإستراتيجية التي تربطهما وأهمية تعزيزها في مواجهة التحديات والأخطار وخاصة في هذه الفترة.

وأضاف : استعرضنا التطورات الخطيرة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الوحشي المتصاعد على دول المنطقة والذي بدأ في السابع من تشرين الأول 2023 على الشعب الفلسطيني ولا يزال، وامتد ليشمل لبنان الشقيق وتزامن مع اعتداءات متكررة على الأراضي السورية بلغ عددها أكثر من 130 اعتداء، من ضمنها الاعتداء على مقر القنصلية الإيرانية بدمشق، ولاحقاً على الأراضي الإيرانية، مؤكدا تأييد سورية حق إيران المشروع في الدفاع عن نفسها وحماية أراضيها وشعبها.

وأوضح صباغ أن التصعيد الإسرائيلي الحالي في المنطقة يندرج في إطار مشروع أمريكي صهيوني قديم لإعادة تشكيلها، والأدوات الإرهابية تستخدم لهذه الغاية، مشيراً إلى أن سورية تواجه هذه الأدوات منذ عام 2011 وتم دحرها من معظم المناطق، وما زالت هناك بؤر في شمال وشمال غرب سورية يتم التصدي لها.

وبين، أن وجهات النظر (بين ايران وسوريا) متفقة حيال ضرورة الوقف الفوري وغير المشروط للعدوان الإسرائيلي وإدانة جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني، والمطالبة بمحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب؛ مشدداً على حق الشعوب في مقاومة جميع أشكال الاحتلال، وكذلك حق سورية وإيران في الدفاع عن نفسيهما وحماية أراضيهما وأرواح مواطنيهما ضد أي عدوان، ووجوب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة عام 1967 بما فيها الجولان السوري، فهذه المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار إلا بزوال الاحتلال.

وأشار وزير الخارجية والمغتربين السوري إلى، أن المحادثات مع الجانب الايراني تناولت أيضا التعاون القائم بين البلدين في مكافحة الإرهاب وتفكيك بنيته وتجفيف منابعه، وجرى التشديد على أن القضاء على الإرهاب بجميع أشكاله ضرورة ملحة لخدمة أمن المنطقة واستقرارها وبالتالي الأمن والسلم العالمي، لافتاً إلى أهمية فضح الدور الذي تقوم به بعض الدول في دعم التنظيمات الإرهابية واستخدامها أداة لخدمة أجنداتها التخريبية.

وبين صباغ أنه، تم التأكيد خلال المباحثات على رفض التدخل الخارجي في شؤون البلدين الداخلية، وفضح الممارسات الهدامة لبعض الدول ضدهما، وفي مقدمتها الإجراءات القسرية غير القانونية أحادية الجانب المفروضة عليهما، موضحاً أن البلدين يعملان معا لمواجهة هذه الإجراءات غير الإنسانية والتخفيف من آثارها الكارثية على شعبيهما.

وفي اشارة الى الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين طهران ودمشق، أوضح صباغ بأن "هناك اللجنة العليا المشتركة التي عقدت اجتماعاتها العام الماضي، وهناك اللجنة الحكومية الاقتصادية السورية الإيرانية المشتركة التي من المفترض أن تعقد اجتماعاً في وقت قريب في دمشق، وهاتان اللجنتان تشرفان على كل أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتراقبان وتحددان مستويات التنفيذ، مؤكداً الرضا التام عما تم إنجازه والسعي لتحقيق المزيد من الإنجازات".

انتهی**2054 / ح ع **

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المصدر / سانا