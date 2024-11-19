مصدر مسؤول : قائد الثورة الاسلامية يدعو لقراءة سورة الفتح والدعاء لنصرة المقاومة

حجة الاسلام حاج علي اكبري، قال ذلك (امس الاثنين) امام جمع من الشبان في جوار مزار الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني، بمحافظة كرمان (جنوبي البلاد)؛ حسب ما افاد به "موقع حفظ ونشر مؤلفات قائد الثورة الاسلامية" الالكتروني (KHAMENEI.IR).

واوضح خطيب جمعة طهران المؤقت : ان سماحة الامام الخامنئي اكّد، ردا على سؤال حول الايات القرانية والادعية المناسبة لتحقيق النصر النهائي لجبهة المقاومة ودحر شرّ الكيان الصهيوني، وذلك في ضوء الانتصارات الاخيرة التي حققها المقاومون على هذا الكيان المجرم واخفاقه في تحقيق اهدافه البغيضة ضد فلسطين ولبنان.

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