حزب الله يعلن استهداف قاعدة استخباراتية للعدو الصهيوني بضواحي تل أبيب

أوضح الحزب في بيان له على موقع تليغرام، أن مقاتليه استهدفوا، بعد ظهر الثلاثاء، قاعدة غليلوت الاستخباراتية والتي تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 110 كلم، في ‏ضواحي مدينة تل أبيب؛ بصلية من الصواريخ النوعية.

وفي بيان اخر، أعلن الحزب تنفيذ “هجوم جوي بسرب من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة بيت ليد (قاعدة عسكريّة تحوي معسكرات تدريب للواءي الناحل والمظليين) تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 90 كلم، شرق مدينة نتانيا، وأصابت أهدافها بدقة.

كما نفذت المقاومة الاسلامية في لبنان، هجوما جويا بسرب من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة رامات ديفيد (قاعدة جويّة رئيسية في الشمال وتضُم أسراب قتالية حربية) تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 50 كلم، جنوب شرق مدينة حيفا المُحتلّة، وأصابت أهدافها بدقة؛ وفقا لبيان حزب الله.

انتهی**2054

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المصدر / وكالات