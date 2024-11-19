١٩‏/١١‏/٢٠٢٤، ٧:٥٦ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85664718
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القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف سفينة في البحر الأحمر

١٩‏/١١‏/٢٠٢٤، ٧:٥٦ م
رمز الخبر: 85664718
القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف سفينة في البحر الأحمر

طهران / 19 تشرين الثاني / نوفمبر / إرنا- أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية "العميد يحيى سريع"، استهداف سفينة في البحر الأحمر وذلك ضمن عمليات القوات اليمنية ضد العدوان الصهيوني على غزة ولبنان.

واوضح العميد سريع مساء الثلاثاء في بيان له : إن القوات المسلحة اليمنية استهدفت سفينة "Anadolu S" في البحر الأحمر، بعدد من الصواريخ الباليستية والبحرية المناسبة.

وتابع المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية : استهداف سفينة "Anadolu S" جاء لعدم استجابتها لتحذيراتنا ولانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة مؤكدا أن الإصابة دقيقة بفضل الله.

وأكد سريع على، استمرار الحصار البحري على العدو الإسرائيلي واستهداف كافة السفن المرتبطة به أو المتجهة إليه أو التي تتعامل معه بالصواريخ والمسيرات.

ومضى المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الى القول : إن عمليات القوات اليمنية لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان.

انتهى**9365 / ح ع **

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