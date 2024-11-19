عراقجي : الحظر الأوروبي ضد إيران يفضح سلوكهم المتضارب ومعاييرهم المزدوجة

وأشار "عراقجي"، في منشوره، إلى الحظر المفروض على الخطوط الجوية وخطوط الملاحية الإيرانية، مؤكدا أن السلوك المتناقض للاتحاد الأوروبي وبريطانيا يكشف عن معاييرهم المزدوجة وتخليهم عن المسؤولية تجاه حقوق الإنسان.

وأوضح : لقد اتهم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا دون تقديم أي وثائق، إيران "انها زودت روسيا بالصواريخ الباليستية"، وعليه فرض البلدان "عقوبات" على شركات الطيران وخطوط الشحن لدينا.

وأضاف وزير الخارجية : في الوقت نفسه استنادا على الوثائق المقدمة إلى المحكمة، كشفت وسائل إعلام بريطانية اليوم، أن لندن تواصل تصدير الأسلحة التي تدرك تمامًا بأنه يتم استخدامها مع ذخائر F-35 من قبل "إسرائيل"، في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.

وأكمل عراقجي متسائلا : ما هو المبرر البريطاني؟ الحفاظ على العلاقات مع أمريكا وحلف شمال الأطلسي؟!؛ ان هذا السلوك المتضارب يكشف عن ازدواجية معاييرهم وتخليهم عن حقوق الإنسان.

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